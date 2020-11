Lidera Beyoncé nominaciones a los Grammy 2021: Lista completa

Nueva York, EU.- La Academia de Grabación dio a conocer la lista de los nominados a la 63ra edición anual de los premios Grammy 2021 en las categorías principales y de música latina, entre los que destacó la cantante Beyoncé con nueve nominaciones, por lo que se convirtió en la artista femenina con más reconocimientos en la historia de esta premiación.

La misma Academia dio a conocer las ternas de las diferentes categorías y cuyos ganadores se conocerán en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 31 de enero en Los Ángeles.

La cantante Beyoncé, nacida en Houston, Texas, en Estados Unidos, ha conseguido hasta ahora 79 nominaciones y 24 victorias a lo largo de su trayectoria artística, con lo que empató la cifra de Paul McCartney, quien ya fue superado por Jay-Z y Quincy Jones, ambos con 80 reconocimientos en toda su carrera.

Trevor Noah, comediante y anfitrión de ‘The Daily Show’, será el maestro de ceremonias de los premios Grammy 2021 por primera vez.

A principios de año, Noah, de 36 años, compitió por un gramófono dorado: el ganador del Emmy fue nominado a mejor álbum de comedia por ‘Son of Patricia’, pero perdió ante Dave Chappelle.

Creo que como nominado a un Grammy, soy la mejor persona para ofrecerles mi hombro a todos los artistas increíbles que no ganen esa noche porque, ¡¡yo también conozco el dolor de no ganar el premio!! (Este es un hombro metafórico, no estoy tratando de pescar coronavirus). ¡Nos vemos en los 63ros GRAMMYs!”