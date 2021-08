¿Deja la ‘cantada’? Lidia Ávila, de OV7, ahora venderá tortillas

México.- Aunque parece que las diferencias entre los integrantes de OV7 están quedando atrás y pronto podrían volver a reunirse para trabajar juntos, Lidia Ávila no quiere arriesgarse, por lo que decidió dar un giro a su carrera artística y volverse empresaria: ahora venderá tortillas.

En entrevista para “Ventaneando”, Lidia dio la primicia de su nuevo negocio.

Les traigo una sorpresa, a partir de septiembre estarán a la venta unas tortillas de queso, estas tortillas se hacen en el rancho de mi suegro, que en paz descanse”, explicó Lidia Ávila.

Agregó que es un producto típico en Tamaulipas, pero que ahora pretende distribuir estas tortillas en toda la República Mexicana.

Son muy conocidas en el área de Tamaulipas, del norte, y mis amigos de la ciudad que las han probado dicen que son una delicia, así que se me ocurrió hacerlo de manera nacional”, contó.

'Desempolva' tema

Hace unos días Lidia Ávila relanzó la canción “Ciega” que ya había presentado en 2004 en su faceta como cantante grupera.

Ante rumores de que esto significaría que ya no habrá reencuentro con OV7 para dedicarse a su carrera como solista, respondió: “A estas alturas, el término ‘lanzarme como solista’ no está dentro de mis prioridades. Simplemente es hacer lo que me gusta y lo que amo. No creo que una cosa esté peleada con la otra”.

Explicó que por el momento cada uno de los integrantes de OV7 están haciendo cosas de forma individual, y es algo válido.

Detalló que retomó el tema ‘Ciega’, que fue escrito por José Luis Roma exclusivamente para ella, a manera de obsequio para sus seguidores.

(El relanzamiento de ‘Ciega’) es un regalo para todos los fans. Hay que tratar de estar vigentes y estar en contacto con la gente, que es lo que esta pandemia nos permite. Ahorita lo quise hacer como un regalo para mis fans, retomar esta canción que tanto me gusta”, dijo Lidia.

¿Y el pleito con M’Balia y OV7?

Lidia Ávila aceptó que tuvo que tomarse un tiempo para aclarar sus ideas, por eso no se ha dado un reencuentro con sus compañeros de OV7, pero dijo que mantendrán a sus seguidores informados de lo que suceda, pues además con la tercera ola de contagios de COVID-19 los lugares para espectáculos están reduciendo su capacidad para recibir gente.

Hemos estado con un montón de cosas, yo en lo personal necesitaba mi tiempo, mi espacio, para aclarar muchas cosas en mi mente y corazón”, explicó.

