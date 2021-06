Lidia Ávila le responde a los que la acusan de homofóbica por sexualidad de M’Balia

México.- Lidia Ávila esperó dos días para responder a los que la acusan de homofóbica por la sexualidad de su compañera y “hermana” de OV7, M’Balia, quien inició un romance con Alejandra Tinajero.

Lidia Ávila esperó dos días para reaccionar a la publicación de la revista TvNotas que asegura que la cantante no soporta ver a M’Balia convivir con su novia de 40 años, quien primero fue su fan.

La publicación también asegura que este fue el motivo por el que Lidia no estará en la gira por los 30 años de OV7, por no ver a la hermana de Kalimba con su nueva pareja, pues lo veía como un mal ejemplo para su familia.

Sin mencionar nombres, Ávila se pronunció en Instagram para dejar claro que su vida se rige por los valores de la honestidad, el amor y el respeto y sabe que todos tienen el mismo derecho a amar con libertad, sin etiquetas.

Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”, escribió Lidia Ávila en Instagram.

No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres. Bendiciones y todo mi amor para ustedes que saben quien soy y de qué madera estoy hecha. ¡Los quiero!”, remató la artista en el post.