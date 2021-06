Lidia Ávila sale de OV7, no soporta preferencias sexuales de M’Balia

México.- Lidia Ávila no solo no formará parte de la gira por los 30 años de OV7, sino que planea formar otro grupo musical, todo por no querer ver como su casi hermana, M’Balia convive con su nueva novia.

La revista TvNotas publicó que la gira por los 30 años de OV7, integrado por Mariana Ochoa, Erika Zaba, Ari Borovoy, Kalimba, Óscar Schwebel y Lidia Ávila, la cual se pospuso desde 2020 por la pandemia, ya no se realizará, por lo que sus integrantes ya devolvieron el adelanto que OCESA, empresa encargada de la gira, les había adelantado.

Un amigo de la agrupación contó para la revista que Lidia comenzó a tratar mal a sus compañeros, a los que llama “hermanos, empezando con M’Balia, por su

El amigo contó que como no hay fecha para la gira debido al Covid-19, los integrantes le devolvieron los 25 millones de pesos que OCESA les había adelantado, y se decidió que Lidia Ávila formara un nuevo grupo en el que no quiere a M’Balia, hermana de Kalimba.

Este martes salió a la luz que Lidia Ávila no tolera la nueva relación lésbica de su amiga y compañera, M'Balia. Foto: Instagram.

Agregó que Ari y M’Balia se oponían a acabar con el proyecto, pues él no quería quedarse sin ese dinero, “pero como Lidia casi lo obligó, se enojó y le dijo que era muy egoísta por pensar en solitario, y ella le respondió que él era el menos indicado para decir eso”.

La revista compartió que cuando la hermana de Kalimba intentó reclamarle a Ávila por su actitud, le respondió que no podía opinar, pues estaba irreconocible, pues no tolera verla en una relación amorosa con otra mujer, pues eso la volvía un mal ejemplo para su familia.

También le dijo que no aceptaba su nueva vida, pero no se acuerda que antes, en las fiestas, ella se besaba con varias, sobre todo con Federica de Kabah... ¡no le queda espantarse!”, contó el amigo de OV7.

Sobre una reconciliación de los integrantes de la agrupación, el amigo contó a TvNotas que lo ve imposible, pues todos están trabajando en proyectos por separado.

No lo creo; Lidia, Mariana O. y Óscar están viendo lo de su proyecto; M’Balia está muy enamorada y ahorita ni le interesa regresar; Kalimba está por lanzar música nueva; Erika sobrevive con su canal de YouTube y su tienda de disfraces; Ari ya empezó con su 90’s Pop Tour. Cada uno se rascará como pueda, y de OV7 sólo quedará el recuerdo”, concluyó.

M’Balia Marichal, de 42 años de edad, vive un romance con Alejandra Tinajero, de 40, quien fue fan de la cantante y en enero de este año se convirtió en su novia.

Una fuente cercana a la OV7 comentó que Julián Ledón, ex esposo de la cantante, es quien más la apoya para que su nueva relación prospere.

