Lindsay Lohan regresa a la música y presenta nuevo sencillo ‘Back to Me’

Estados Unidos.- Después casi 13 años de ausencia en la música, la actriz y cantante estadounidense Lindsay Lohan regresó y sorprendió a todos sus fans en redes sociales con una imagen completamente recuperada a pesar de los problemas de drogadicción y alcoholismo, así mismo, sorprendió con su nuevo ‘Back to Me’.

Algo que no se esperaba, la cantante Lindsay Lohan decidió regresar al mundo de la música presentando su más reciente sencillo ‘Back to Me’, sin embargo, aún no se sabe si esta canción pueda pertenecer a algún nuevo material discográfico.

Mediante las redes oficiales de la cantante, el pasado viernes se dio la noticia de estreno del nuevo sencillo, así mismo, Lohan compartió un video en donde se le puede ver totalmente reformada y con una increíble sonrisa.

Hey, soy Lindsay Lohan y mi nuevo sencillo ‘Back to Me’ ya salió, así que ve a Youtube”, se puede escuchar a la intérprete.

Así mismo, minutos antes de que el sencillo realmente saliera, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en una televisión en la cual se puede observar un programa que habla de los cambios de Lohan a través del tiempo y quizá este es un previo del video oficial de la canción.

Cabe resaltar que ‘Back to Me’ se convierte en la más reciente canción publicada por la artista después de casi 13 años, pues la última había sido ‘Bossy’, esto en el año 2008.

Con información de EFE.

FRG