La actriz Lis Vega sorprende por rostro irreconocible: ‘No me importan las críticas’

México.- Lis Vega se ha convertido en el centro de atención, sobre todo por sus cirugías estéticas y es que recientemente enfrentó a la prensa para defender el aspecto de su rostro.

¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses por encima de mis papás que no les gusta, a mi mamá o por encima de amigos que me dicen: estás muy exagerada y yo '¡no me importa!', a mí me gusta lo que veo y la Lis de antes, la gente que quiera vivir en la Lis de antes pues los invito a que sigan allí en el pasado, esa persona no existe, ni internamente ni externamente”, dijo en tono firme.