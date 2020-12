Livia Brito acusa al fotógrafo que golpeó de destruirle su carrera

Ciudad de México.- Tras pleito legal entre la actriz Livia Brito y el paparazzi Ernesto Zepeda, la cubana ha decidió confrontarlo.

Mediante una entrevista para el canal de Youtube ‘Vaya Vaya’ del periodista Gerardo Escaerño, Ernesto Zepeda declaró que 5 meses después de que la actriz lo agrediera físicamente y le dañaran su equipo fotográfico, aún no se ha resuelto nada ante los juzgados.

Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar, para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería”, comentó

Así mismo, Zepeda detalló que aunque no pudieron llegar a un acuerdo, el novio de la actriz y ella misma le pidieron perdón, sin embargo, una declaración de Brito lo sorprendió.

Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minuto cuando ella me dice que yo destruí su carrera por toda esta situación", expresó el paparazzi.

Hasta el momento, el paparazzo continúa en la búsqueda de justicia, sobre todo para que la actriz y su novio le reparen el daño económico que le causaron cuando él fotografiaba a la pareja en Quintana Roo.

Llevo 20 años trabajando en esta profesión y me he conducido de manera respetuosa con todas las personas. No voy a cambiar ahora y no les deseo que les dejen de dar trabajo ni mucho menos, al contrario, que les vaya muy bien, simplemente se tienen que hacer responsables de sus actos y ya”, comentó.