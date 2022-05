México.- Livita Brito se encuentra nuevamente envuelta en la polémica debido a un encontronazo con la prensa, esta vez un reportero de TV Azteca pasó un mal rato con la actriz.

Roberto Hernández Gallardo, reportero del programa "Ventaneando", acusó a través de sus redes sociales el mal momento que pasó al intentar entrevistar a la actriz Livia Brito.

En el progama 'Ventaneando' mostraron las imágenes del momento en que Livia Brito hace que el reportero deje de grabarla. Fotos: Capturas tomadas de Ventaneando

"Tal parece que la señora @liviabritopes sigue sin aprender la lección de cómo tratar a la prensa en México. Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que te tocó vivir a ti mi estimado paparazzi @eze025 (Fotógrafo Ernesto Zepeda)", escribió el reportero en sus historias de Instagram.

Agregó: "Amigos de la prensa cuídense o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer suele golpear, intimidar y hasta mi celular intentó quitarme. No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer en sus filas. Por fortuna hubo testigos, todo quedó grabado", explicó.

La tarde de este lunes, en el programa "Ventaneando", Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Mónica Castañeda comentaron la información al respecto.

Explicaron que los hechos ocurrieron este viernes en la zona de San Ángel, pues en ese lugar la cubana grababa promocionales de la telenovela "Mujer de nadie", de Televisa, que se estrenará en junio próximo.

En las imágenes se puede ver que el reportero le pide una entrevista a lo que Livia le responde que sí, pero que le de tiempo.

"Permíteme, permíteme un segundo papá. Sí, pero permíteme", dice Livia ante la cámara.

Si, ya te dije, ya voy... tú tranquilo, relájate, no me persigan, porque entonces sí me siento atosigada, espérame", dice Brito ante la insistencia del reportero.

Tras esto, Roberto guarda su distancia, pero después de un rato vuelve a acercarse y es cuando Livia pierde la paciencia y termina por tomar el celular del reportero para que deje de grabarla y con la otra mano detiene el micrófono, que aunque no se alcanza a distinguir bien en el video, se nota en la sombra reflejada en el piso cómo fue.

En el programa de espectáculos de TV Azteca informaron que Livia apagó la cámara del celular del reportero, y le sujetó las manos por varios minutos, dejando claro que no daría ninguna entrevista.

A través de su cuenta de Instagram, Livia Brito explicó en un breve video que tenía muy poco tiempo para grabar las escenas, que estaba presionada y que al final ya no alcanzaba a dar la entrevista, y según ella le pidió varias veces al reportero que ya no la grabara, pero al no hacerle caso lo hizo que parara.

En 2020 el fotógrafo Ernesto Zepeda denunció que fue golpeado por Livia Brito y su novio en Cancún por tomarles fotos, pero perdió la demanda. Foto: Especial

Livia Brito fue acusada de golpear a fotógrafo

En junio de 2020 Livia Brito fue acusada junto a su novio Mariano Martínez de agresión por el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien dijo que le habían quitado su cámara fotográfica y había recibido un golpe por intentar tomar imágenes de la pareja; la cubana ofreció disculpas a través de sus redes sociales, tras aceptar que sí había agredido a Ernesto, pero una jueza le dio la razón a Livia y ganó la demanda.