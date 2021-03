México.- Livia Brito, actriz de Televisa, quien se ha negado a pagarle la reparación de los daños a un paparazzi, por agresión física, ahora se compró una casa que vale 17 millones de pesos.

Por un lado la actriz de origen cubano se niega a pagarle al paparazzi Ernesto Zepeda a quien golpeó y le dañó su material de fotografía, en Cancún, alegando que no tiene dinero, pero por otro sí se compró una mansión que cuesta 17 millones de pesos, según TvNotas.

Según la revista, Livia Brito, quien ha protagonizado varios proyectos para Televisa, señala que no tiene dinero para pagar.

Pero además, una vecina la delató y contó que se da vida de reina, mantiene a su novio y hasta se compró la casa en 2020 cuando decidió mudarse del departamento en el que vivía, pues sus vecinos ya no la querían.

Agregó que Livia Brito se fue molesta con sus vecinos del departamento cuando el equipo de seguridad no le permitió sacar sus pertenencias hasta que pagara lo del mantenimiento.

Ella es muy cínica, obvio no le afectaba, pero se puso como loca, le gritoneó a todos y les dijo que eran unos “gatos”, que no tenía por qué darles explicaciones y mucho menos pagar por lo del mantenimiento, pues ella no usaba las áreas comunes”, finalizó.