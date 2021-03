¡Curada de espanto! Liz Dieppa disfruta del terror en la película 'Juega conmigo'

Liz Dieppa es una chica insegura tendrá que superar sus miedos para salvar a unos niños de un juego espeluznante en la película “Juega conmigo”.

Esta cinta llegó como 'anillo al dedo' a su vida, y ya planea hacer más proyectos en este género, el que le resultó desafiante y lleno de sorpresas.

Quise dar un paso más en mi carrera y justo en enero del 2019 me llega este casting, siempre he dicho que los personajes te eligen, y desde que leí a Sofía tuve una gran conexión con ella”.

Según la actriz, se dio cuenta que el género sería terror hasta que fue confirmada como la estelar.

“No capté que era de terror, porque en el casting era pura escena dramática, no había captado que era de terror, hasta que vi que los productores eran los mismos de Km31, y desde ahí me sentí muy protegida, sobre todo en la parte de crear al personaje”, enfatizó.

Protagonizada por Liz Dieppa, Rocío García, Emilio Beltrán Ulrich y Valery Sais, narra la historia de Sofía, una joven insegura que comienza a trabajar en una casa cuidando a dos hermanos de carácter problemático. Una noche que los padres están ausentes, los niños serán acosados por una entidad demoníaca y Sofía tendrá que tomar parte en un terrorífico juego.

Para Liz, este tipo de películas tienen otro nivel de complejidad, debido a que el terror es más difícil de recrear.

“Tienes que crear un personaje de manera más honesta, que se crea a cada segundo, es muy complejo eso, es una línea delgada que te crean y no. Creo que es la complejidad del terror, ni siquiera en el drama tienen esto, tienes que hacerlo creíble”.

La actriz puertorriqueña dijo haber disfrutado cada momento de la cinta, todo sin historias paranormales.

Me ayudó mucho que los niños con que los que actué eran tremendos actores, que se creyeron los juegos y estuvieron tan inmersos, eso lo hizo todo diferente. Y no, no hubo historias paranormales, todo fue en una misma casa y eso nos ayudó a recrear todo en una atmósfera muy buena”, añadió.