Ciudad de México.- YosStop podría tener de compañera de celda en prisión a Lizbeth Rodríguez, la ex presentadora de Badabun que compartió un video sexual de Juan de Dios Pantoja y Phanye Hernández, quien en ese entonces, era menor de edad.

Debido a esto, Lizbeth Rodríguez podría ser acusada por Phanye Hernández por el mismo delito que Ainara Suárez demandó a YosStop, el de posesión de pornografía infantil, por haber exhibido un video de Ainara en el que cuatro hombres abusaban de ella cuando tenía 16 años.

El pasado 5 de julio Yoseline Hoffman que en YouTube se conoce como YosStop, fue vinculada a proceso, lo que significa que desde la cárcel se seguirá con la investigación para juzgar su caso.

ADEMÁS: VIDEO. Raúl Araiza va a comer a restaurante, pero no traía dinero y pide 'limosna'

¿Qué hizo Lizbeth Rodríguez?

En abril del 2020, Lizbeth Rodríguez dio a conocer una supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza con Phanye Hernández, quien hace un año dijo sentirse “violentada y atacada”, cuando se filtró el video que todavía circula en redes sociales y que ahora puede ser castigado bajo la Ley Olimpia, que tipifica el delito de violencia digital como una violación a la intimidad, que se castiga con una multa de 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos o tres a seis años de cárcel.

De acuerdo con Sdpnoticias.com, Zorrito Youtubero dijo en su momento que el video de JD Pantoja y Phanye Hernández estaba en manos de al menos 50 personas.

En redes sociales se compartió, el 18 de abril de 2020, el video sin censura donde Juan de Dios reconoce que es “pornografía infantil” y que se ha compartido casi 150 veces en Twitter y lleva más de 23.7 mil reproducciones.

Así ha cambiado su imagen Juan de Dios Pantoja en casi una década./ FOTO: Especial

¿Alista Phanye demanda contra Lizbeth?

En sus recientes publicaciones en su cuenta de TikTok, Phanye Hernández insinúa que a Lizbeth Rodríguez podría caerle el karma muy pronto.

La joven compartió un video en donde agrega el texto “cuando me preguntan porque no he hecho nada en contra de la chica que difundió un video íntimo mío”, y como respuesta escribió “El karma llega tarde o temprano”.

Mientras que en su cuenta de Instagram, el pasado 8 de julio dijo en una de sus historias que “se viene algo fuerte”, por lo que usuarios de redes sociales señalan que muy pronto podría demandar a Lizbeth Rodríguez.

La misteriosa historia de Phanye Hernández en Instagram./ FOTO: Especial

ADEMÁS: Christian Burgos el mexicano más deseado de Corea

Defendió a Phanye Hernández

En el Twitter de Lizbeth Rodríguez se encuentra un tuit de abril de 2020 en donde pide a sus seguidores que no ataquen a Phanye Hernández, ya que “ella solo cometió un error, confiar en un ‘hombre'", en este caso, en Juan de Dios Pantoja.

Esta publicación de Lizbeth la acompañó con una imagen con el texto “yo confié en ti cuando te permití grabar ese video y ahora todo el mundo lo está viendo, me siento violentada y atacada”, presuntamente realizado por Phanye y dirigido a JD Pantoja.

Porfavor! No ataquen a la chica, ella solo cometió un error, confiar en un “hombre”

A veces hacemos cosas tontas por amor!

Y niños! Ella no le debía “respeto” a alguna pareja!

Mantengan a su familia alejada de esto porfavor!

Si quieres denunciar,yo te apoyo! pic.twitter.com/gxsxy9ukU7 — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 18, 2020

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

La pareja de influencers empezaron una relación a escondidas en el 2013 cuando ella tenía 15 años y él 17 años, hasta que ella se fugó con él tres años después. Luego se separaron un tiempo debido a las supuestas infidelidades de él hacia ella, después volvieron hasta que Loaiza salió embarazada por primera vez a mediados del 2019 de Kima. Un año después, nació el segundo hijo de la pareja, Juanito.