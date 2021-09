México .- Lizbeth Rodríguez, la ex conductora del programa “Exponiendo infieles”, del canal de YouTube Badabun, vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de compartir un video donde presume la enorme deuda que tiene en la tienda departamental Coppel.

En el clip que compartió la guapa conductora, fiel a su estilo cómico, platica sobre la deuda que dejó sin saldar desde hace años, que asciende a más de 40 mil pesos.

La Influencer bromeó con la deuda pues incluso la cajera se asustó después de decir dicha cantidad y es que Lizbeth no abonaba desde el año 2016.

Aunque lo que para Lizbeth parecía una broma y algo muy gracioso, en varios de los comentarios sobre el video de su deuda, le dijeron que no fuera irresponsable y que pagara.

No es gracioso presumir que debes desde hace años “, “Adulto, y responsable si no puedes pagar solamente no lo pidas y ya”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.