México.- La modelo y cantante Natália Subtil ya tiene nuevo galán, a pesar de la diferencia de edades se ha dado una nueva oportunidad en el amor, aunque ha preferido mantener en secreto su relación para evitar críticas, ya que su nuevo galán tiene 27 años.

Una persona cercana a la actriz reveló a la revista TvNotas que Subtil acaba de firmar un contrato con una disquera que le ayudaría a impulsar su proyecto infantil “El mundo de Natti”.

La ex pareja de Sergio Mayer Mori, de 33 años ya tiene novio pues desde hace algunos meses ha salido con un joven y exitoso empresario que la hace muy feliz.

Aunque la brasileña ha decidido ocultar su relación, la gente la ha criticado por ser mayor que su galán.

El chavo tiene 27 y ella 33, no se nota la diferencia porque ella está muy bien cuidada, pero la han atacado mucho. Cuando se atrevió a subir una foto con él, le escribieron que por qué no andaba con alguien de su edad y que si no había aprendido la lección”.