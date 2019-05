Fans llaman ¡vieja y mala madre! a Alejandra Guzmán

CDMX.- Ahora son sus seguidores en redes los que han cuestionado a Alejandra Guzmán sobre la relación que lleva con su hija Frida Sofía, incluso algunos le pidieron no competir con ella y acordarse que llegará a vieja y necesitará de ella.

El 10 de mayo, Frida Sofía gritó a los cuatro vientos lo “mala madre” que ha sido la “Reina de corazones” con ella, incluso publicó en su cuenta de Instagram que hubiera preferido no haber nacido”.

Alejandra Guzmán subió a sus redes sociales una fotografía de su último concierto, la cual lleva 6 mil likes, la acompañó con el mensaje: “Regresó el Rock & roll”.

Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 18 May, 2019 a las 1:04 PDT

Pero sus 2.3 millones de seguidores le pidieron a la hija de Enrique Guzmán que así como dedica tiempo para triunfar en su vida profesional, también lo haga en su papel de madre.

Cuando seas viejita tu hija no estará para ti, así como tú no has estado para ella”, posteo un fan.