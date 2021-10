México.- J Balvin está en la controversia por el video y la letra de su canción "Perra", que el cantante de reggaeton eliminó de Youtube debido a las fuertes críticas, incluso su mamá desconoció a su hijo, por lo que a través de un video en redes sociales ofreció disculpas... pero pocos le creen.

Hace unos días, J Balvin y Tokischa lanzaron el video de "Perra", que de inmediato se ganó el enojo, la indignación y las peores críticas debido a que mostraba escenas de dos mujeres afrodescendientes amarradas, de rodillas y con cadenas en el cuello.

Luego de que seguidoras y seguidores de J Balvin y Tokischa calificaran el video y la letra de "Perra" como "machista" y "misógina", hasta la mamá del colombiano, la señora Alba Mery Balvin, opinó al respecto y dijo desconocer al José de esa canción.

Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'... No sé ni qué decir", expresó.

Incluso doña Alba prefirió no seguir viendo el video de "Perra", que ahora es buscado por todas partes debido a que ya no está disponible en Youtube.

No seguí viendo el video... pues no lo veía a mi Josecito por ninguna parte", declaró la mamá del reggaetonero.

A raíz de toda esta controversia por el video y la letra de "Perra", J Balvin decidió publicar a través de Instagram Stories, varios videos en los que ofrece disculpas a todas las mujeres y a las personas que se sintieron ofendidas, así como a su mamá.

Sentado en un sillón color claro, aparece J Balvin con un short negro y una playera blanca para disculparse públicamente.

Vengo a hablarles del video de "Perra" y les quiero pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos, especialmente a las mujeres y la comunidad negra, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido la tolerancia, amor, integración", dijo J Balvin.

El cantante de nombre José Álvaro Osorio Balvín, mencionó su apoyo a Tokischa, la rapera de República Dominicana que canta en "Perra".

Como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos en este caso Tokischa una mujer que apoya a su gente a su comunidad y también empodera a las mujeres".

Para después explicar que el video ya no se puede ver en Youtube porque él mismo lo eliminó de la plataforma.

Finalmente J Balvin mencionó a su mamá y agradeció a sus seguidores por escuchar sus disculpas.

En las redes sociales, los usuarios opinaron sobre el video de disculpas de J Balvin, y la mayoría coincide en que al cantante no le quedó de otra, pues en primer lugar, nunca debió grabar el video de "Perra" de esa manera.

Lleno de rabia pide disculpas, se nota que no quiere hacerlo!!! pero es que mucha de esta música, no solo de J Balvin, que me gusta para entretenerme, se pasan mucho de la raya, volviéndose desagradables en sus letras", dijo un usuario de Facebook.