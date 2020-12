Llega ‘Selena: La Serie’ de Netflix al top entre críticas

México.- Aunque la familia Quintanilla no tiene aún el dato de la cantidad de personas que han visto ‘Selena: La Serie’, a solo unos días de su estreno, la producción llegó al top de lo más visto en la plataforma de Netflix en medio de comentarios a favor y en contra.

Ese dato no nos lo dan, lo único que nos dicen es que está número uno en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, Japón y otros países. Que explotó la serie, que todo mundo la está viendo”, afirmó Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante.

La primera temporada de la biopic basada en la vida de la ‘Reina del Tex Mex’, protagonizada por Christian Serratos, fue estrenada el 4 de diciembre. La segunda temporada podría llegar los primeros meses del 2021.

Para los fanáticos de la desaparecida cantante ha sido atractivo conocer más anécdotas de la vocalista de ‘Los Dinos’ y su familia; pero la crítica escribió fuerte contra Moisés Zamora, creador de la serie, y la manera fugaz en la que retrata la personalidad creativa y encantadora de Selena.

Hay quienes han comentado que más que proyectar la historia real de una chica de raíces mexicoamericanas que se abrió paso en una industria musical dominada por hombres, en la serie se le dio una imagen de princesa de Disney, como lo señaló Judy Berman en una reseña para la revista TIME.

Durante la mañana del lunes, Quintanilla recibió la carta de una fan de su hija, quien le dijo que al ver la serie cambió la percepción que tenía de él.

Es una mujer que no sé quién es, me dice: ‘Señor Quintanilla, mis disculpas. Yo antes pensaba de usted que era un hombre muy duro con su familia, que trataba de controlarla, pero después de que vi la serie, he cambiado de opinión”.