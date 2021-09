Alistan el gran 'Pixar Fest' en septiembre

CDMX.- A partir de hoy en Disney+ tendrá una fiesta especial con Pixar, así que los fans están listos para disfrutar del primer ‘Pixar Fest’ dedicado a las obras de este famoso estudio.

Los fans de Pixar pueden disfrutar en la plataforma de tres producciones originales de Disney+ que invitan a ingresar en el estudio: Por dentro de Pixar, una serie documental sobre la gente, el arte y la cultura de Pixar Animation Studios; La historia de Pixar, un documental que se sumerge detrás de cámara para descrubrir más sobre el estudio; y Pixar en la vida real, que trae personajes icónicos y momentos de las películas de Pixar al mundo real.

Listo el Pixar Fest. FOTO: DISNEY

¡Feliz cumpleaños!

El 5 de septiembre, Pixar Fest también incluye una celebración a máxima velocidad: el cumpleaños de “El Rayo” McQueen. Para festejar la fecha Disney+, presenta una colección especial de contenidos relacionados con el icónico personaje de “Cars” adorado por fans de todas las generaciones.

El Pixar Fest es una de las propuestas de Disney. FOTO: DISNEY

Música

Los fans de Pixar pueden encontrar durante este mes de Pixar Fest la playlist oficial “Pixar Hits”, disponible en las principales plataformas de audio. La lista incluye canciones clásicas de películas de Pixar, como “Life Is A Highway” de la banda de sonido de Cars y “You’ve Got a Friend in Me” de Toy Story, y también música más reciente como la de LUCA, la nueva película de Disney y Pixar.

El canal oficial de Disney en YouTube presentará los Pixar Shorts “Descubre tu emoción”, donde se puede ver cómo, a través de personajes icónicos de Pixar, se invita al público a reflexionar sobre las emociones de cada uno/a en distintos momentos e invita a compartirlas con el hashtag #ViveMásSaludable.

Rusell es parte de la celebración. FOTO: DISNEY

Los festejos del Pixar Fest también alcanzan las redes sociales de Disney, donde habrá fotos, videos y más contenido alusivo durante todo el mes, así como algunas sorpresas para los seguidores.

Por último, el Pixar Fest se extiende a las grandes tiendas de la región, donde los fans podrán adquirir productos oficiales relacionados con las películas de Pixar y sus personajes favoritos.

Pixar prepara una celebración. FOTO: DISNEY

Los cuales estarán disponibles en tiendas físicas y en línea como Mercado Libre, H.E.B., Amazon, Librerías Gandhi, Soriana, Epicland, Julio Cepeda, Liverpool, Disneylatino, Jugetrón, Walmart y más.





