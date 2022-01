¡Llegó el momento! De esta forma Carmen Muñoz tendrá su debut en Televisa

Ciudad de México.- Después de que la periodista de espectáculos Pati Chapoy revelara detalles sobre el término de contrato de Carmen Muñoz con Tv Azteca, fue la propia conductora quien rompió su silencio para hablar de su inesperada salida de la televisora del Ajusco.

La ex conductora de Al Extremo lanzó tremendas revelaciones a la revista TV Notas al confirmar los rumores que ya se venían tomando fuerza de que se iba a integrar a las filas de Televisa.

Carmen Muñoz, quien estuvo más de 16 años fuera de la empresa de la familia Azcárraga, regresa para iniciar un nuevo proyecto, pero del cual no quiso dar ningún detalle.

Esta oportunidad llegó en un momento en el que yo estaba muy tranquila, disfrutando de esta pausa y de mi familia, pero me parecía una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, pienso que no lo busqué, se presentó de manera sorpresiva”, reveló la presentadora.