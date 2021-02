Llevan productores guanajuatenses guiones de jóvenes a los cines

León, Guanajuato.- Productores guanajuatenses apostarán por proyectos de jóvenes cineastas, como 'Solo pasa en las películas', aunque lamentablemente las grabaciones de esta historia no se realizarán en Guanajuato.

Césareo Rangel Cabrera, director del Festival Internacional de Cine de León (FICL), es uno de los productores de la Ópera prima del tamaulipeco Israel Arias, que filmará en locaciones del norte del país, y que estará dirigida a plataformas digitales.

A partir de que terminó el festival de León en noviembre, un ex alumno de las clases de cine me invitó a trabajar en esta película. Estamos en el desarrollo y la pre-producción, ya llevamos mucho avance, y ya tenemos la carpeta de proyectos”, puntualizó Césareo en entrevista con AM.