'Lloré una noche rezando', dice comediante tras contagiarse de coronavirus

Ciudad de México.- El actor y comediante Germán Ortega contó que él y su familia dieron positivo a Covid-19, pero ya se encuentran en recuperación.

Esta bacteria la recibimos, llegó a casa, no fue invitado, pero qué haces cuando recibes a alguien, bueno pues eres amable, nunca lo tratamos mal, nunca lo maldije, nunca", dijo en entrevista con el programa "Ventaneando".

Explicó que él fue el menos afectado por la enfermedad, a diferencia de su esposa e hijo.

A mí fue al que menos me afectó porque Angélica (esposa) y Leonardo (hijo) perdieron el olfato y el gusto, aunque Angélica lo perdió desde que me conoció y no lo ha recuperado", bromeó.