“Lo que él me diga, eso es”, Galilea Montijo habla sobre infidelidad de su esposo

Ciudad de México.- La conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo, habló sobre los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su esposo Fernando Reina Iglesias.

Mediante una entrevista para distintos medios de comunicación, Montijo comentó que el empresario y ella ya están acostumbrados a estar envueltos en chismes, por lo que decidió defender públicamente a su esposo asegurando que confía en él.

Estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores, qué les puedo decir… Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es. No tengo idea de dónde vienen los rumores. No sé, creo que hay muchas situaciones alrededor. Lo único que te puedo decir es que en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es”, comentó Galilea Montijo.