“Lo siento mucho y me arrepiento” Livia Brito admite haber agredido a fotógrafo

Ciudad de México.- La actriz colombiana, Livia Brito, admitió haber agredido a fotógrafo, sin embargo, aseguró que tomará cartas legales contra él.

Mediante sus redes sociales la actriz compartiódos videos en donde, en primer lugar, se disculpó concon sus familiares y con sus seguidores que pudieran sentirse ofendidos por su comportamiento durante su estancia en la playa, donde tuvo lugar una agresión de parte de ella y su pareja,hacia el fotógrafo que se encontraba haciéndoles(fotografías hechas a famosos de manera oculta).

El paparazzi demandó a la pareja por robo y lesiones, y de acuerdo a una entrevista dada a Al Rojo Vivo, el fotógrafo dijo que quería recuperar su equipo para poder seguir trabajando.

Después de su disculpa, Livia dio paso a su abogado, quien externó las inconsistencias en las declaraciones del fotógrafo y las acciones que tomarán al respecto, como demandarlo.

Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido; le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción, de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado", dijo la actriz.