Ciudad de México.- Juan Barragán, uno de los conductores más queridos de “Al Extremo”, está harto de los menosprecios de la productora Verónica Cecilia Palomares Fuentes, por lo que estaría a poco de presentar su renuncia al programa de TV Azteca.

Aunque Juan Barragán lleva 13 años como rostro de “Al Extremo”, esto no sería suficiente para permanecer en el programa que presenta las noticias más sorprendentes e impactantes del mundo por Azteca Uno.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Alex Kaffie en su columna “Sin Lisonja”, el motivo por el que Juan Barragán presentaría su renuncia a “Al Extremo”, se debe a "diferencias irreconciliables" con la productora Verónica Cecilia Palomares Fuentes.

El columnista reveló que la productora “¡tanto le llenó el buche de piedritas al conductor! que este ya no aguantó más y abdicó de la emisión en la que siempre fue ejemplo de puntualidad, profesionalismo y entrega”.

E incluso Kaffie recordó que Palomares consiguió lo que tanto “anhelaba desde hace un año: sacar a Juan Barragán de 'Al Extremo'. Y tanto lo cansó con menosprecios (como quitarlo de una día para otro por meter en su lugar a Uriel Estrada o hacerlo de menos en la transmisión del 'Grito') que su aguante y tolerancia ya no dieron más”, se lee en la columna.

Actualmente “Al Extremo” es conducido por Carmen Muñoz, Uriel Estrada, Gabriela Ávila y por supuesto Juan Barragán. Ocasionalmente cubren o acompañan a los titulares mencionados, las conductoras Anette Cuburu y Gaby Crassus.

Ante la noticia de la supuesta renuncia de Juan Barragán de “Al Extremo”, sus fans se manifestaron a través de Facebook y la mayoría lamenta que el conductor deje el programa.

Que triste!! Yo nunca veo programas de Tv abierta pero en ocasiones veía Al Extremo y me gusta muchísimo como lo hacía Juan Barragán”, “Excelente conductor lo vamos a extrañar”, “Sin Juan Barragán ese programa no será igual, ya no lo veremos mas como desperdician TALENTO!!!!!!”, “Ya no va a tener el mismo éxito el programa”, “Que asco por los que se quedan !!! Un gran conductor ellos se lo pierden”, “Queee es exelente condurtor...tan buen programa”.