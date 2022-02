Lolita Cortés afirma ser ‘Bisexual’ y ‘Queer’, y comunidad LGBT+ se le va encima

Ciudad de México.- Se sabe que Lolita Cortés es una mujer de gran carácter, por lo que los productores del reality show de canto, “La Academia”, la invitaron a participar como juez, y de ahí brincó a la fama como jueza implacable, pues a lo largo de estos años le han llovido invitaciones par que sea juz de diversos programas.

La actriz y presentadora, que ha demostrado tener un sólido carácter y ser muy directa; en diversas ocasiones los videos y audios de sus críticas a los concursantes siguen siendo visualizados a través de las redes sociales, por la gran personalidad con la que Cortés impacta.

En esta ocasión, Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés, fue invitada a un concurso que se transmite a través de YouTube. El programa trata sobre la moda que llevan las Drag Queen.

Pero en días recientes, ni los vestuarios ni el maquillaje fueron el gran centro de atención de la participación de lolita en el programa, esto debido a la crítica que la jueza dio a uno de los participantes.

Fiel a su estilo, la también actriz y cantante de teatro musical declaró ser una persona “Queer” y “Bisexual”, durante una crítica que hizo a una de las participantes llamada “Enchanteé”, a quien le mencionó que su personaje Drag no era lo suficientemente femenino como para tener una buena crítica en el programa.

¿Sabes qué sucede? que podrías ser tan polifacética. Tu me dices que tu personaje drag tiene una línea y la quieres seguir y quieres que te conozcan como Drag, me parece perfecto, pero podrías también sorprendernos haciendo cosas serias, con un drama o que te veas bien”, expresó la juez de hierro.

Tras esta primera parte del veredicto de Lolita Cortés, la Drag Queen “Enchanteé Irazú” solo se dedicó a afirmar con la cabeza.

Pero algo que llamó más la atención, fue la crítica que hizo hacia la técnica de canto del personaje, pues el público recordó aquella ocasión en la que Lolita pidió que no votaran más por Jolette, después de que interpretara el tema de Paulina Rubio “Y Yo Sigo Aquí”.

El canto es de lo peor que he escuchado y he escuchado cosas espantosas. Ni siquiera cayó en la comedia y cuando la comedia no hace reír, enoja y te quieres ir”, le mencionó.