Lolita Cortés confiesa que también recibió malos tratos en ‘La Academia’

Ciudad de México.- El famoso reality de canto de TV Azteca, La Academia, sigue dando de qué hablar pues varios de los concursantes de las primeras temporadas han roto su silencio para confesar todas las situaciones que pasaron durante su estancia en la competencia, y ahora tocó turno a un juez: Lolita Cortés.

La cantante fue una de las jueces más importantes del programa, era considerada “La juez de hierro”, por sus críticas tan duras hacia los jóvenes participantes, y en días recientes se le cuestionó si regresaría al programa.

La actriz de teatro musical hizo un enlace con la cabina radiofónica del programa de Javier Poza para participar en una entrevista y cuando el periodista le lanzó dicho cuestionamiento, Lolita causó asombro al confesar que su experiencia dentro del reality de canto no fue del todo buena.

Causó asombro al confesar que sufrió de maltrato por parte de la producción. Foto: YouTube.

En un principio Lolita Cortés explicó que hasta el momento la producción no se había acercado a ella para invitarla a participar

No ha habido ningún acercamiento hasta ahora, se ha hablado mucho al respecto y muchas personas se han acercado a mí por este tema”.

Más tarde reveló que en dado caso que lo hicieran, no estaría dispuesta a regresar a La Academia, debido a estos malos tratos:

Lo único es que si llegara a haber un acercamiento hay que poner los pros y los contras. Al contrario, la misma gente de otros programas hablan cosas espantosas sobre mí”.

Lolita aseguró que no es la misma persona de hace 20 años y no permitirá cierto tipo de tratos. Foto: Especial.

Además Lolita aseguró que ya no es la misma persona de hace 20 años, por lo que si en dado caso regresará a trabajar al programa dejaría en claro ciertos puntos sobre el trato que recibirá.

“Si llegara a una forma de trabajar con ellos habría muchas cosas que aclarar respecto a la gente que continúa ahí y que han sido un tumor. No soy la misma persona de hace 20 años y no voy a permitir que se me trate como hace 20 años”.

