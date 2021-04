VIDEO. Así bailó Emir Pabón en ‘Hoy’ y Lolita Cortés le dio un 10

México.- Lolita Cortés, conocida como la “juez de hierro”, ahora sí dio la máxima calificación en “Las estrellas bailan en Hoy” y el afortunado fue Emir Pabón, quien encantó en la pista y se llevó un 10.

Durante su participación, al ritmo de “El botecito”, Emir Pabón dio sus mejores pasos, con los que encantó a los jueces, Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita Cortés, la juez más dura.

“Las estrellas bailan en Hoy” es el nuevo concurso de baile del matutino de Televisa, donde parejas de famosos luchan por conseguir el primer lugar.

Pero este jueves, el momento fue para el cantante de cumbia y salsa, quien causó la risa de Lolita Cortés, quien opina que Emir trae el ritmo en la sangre.

Qué impresión, tú lo traes en la sangre viejo, la música, el gusto por el baile, tú lo traes en la sangre, eso no lo puedes negar, no has tomado clases, lo entiendo, pero viejo, eso se vio y lo acaba de decir Andy (Legarreta), lo que es tener una pareja que te motive, que te haga bailar”, le dijo Lolita Cortés.