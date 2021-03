VIDEO Lolita Cortés pensó en limpiar baños para comer ante crisis por COVID

México.- La actriz de comedia musical Lolita Cortés pensó en limpiar baños para comer debido a la situación económica que enfrenta por la pandemia de coronavirus, así lo dio a conocer en el programa de Rocío Sánchez Azuara.

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, nombre verdadero de la cantante, fue madrina del nuevo proyecto de Imagen Noticias 'Acércate a Rocío' y en exclusiva habló sobre los altibajos que sufrió en los últimos meses.

A veces no tenemos, con contamos para pagar la luz o el gas. Nos bañamos como sea, comemos lo que sea con un bolillo, porque además estamos en un país (México) que contamos con muchos recursos de alguna manera para salir adelante. Hubo momentos en los que dije bueno pues hay que trabajar en lo que sea ahora con la pandemia", narró.

Lolita Cortés en el programa de Roció Sánchez Azuara. Foto: Captura de pantalla

La cantante de 50 años de edad, contó que en una ocasión estaban solicitando personas para hacer limpieza en los baños de una famoso panadería y pensó en pedir trabajo.

Le dije a mi hermana yo soy buenísmia limpiando. Alguien me comentó '¿cómo te atreverías?', (y respondió) perdóname necesito trabajar porque necesitamos comer proque desafortunadamente piensan que mi carrera es un hobbie".

Asimismo, Lolita Cortés hizo una reflexión sobre de las medidas implementadas por la pandemia en México y señaló que "nos quitaron la posibilidad no solo de trabajar, de comer. Y esa no es solo violencia ya no más de género es una violencia para todos".

AGM.