VIDEO. Covid-19 obliga a Lolita Cortés a pedir empleo limpiando baños

México.- Sin pena, la cantante y actriz de comedia musical, Lolita Cortés, confesó para el programa “Hoy” que ante la crisis económica que causó la pandemia del COVID-19, se vio orillada a pedir empleo de limpieza en una panadería.

Lolita contó que debido al cierre de teatros a causa de la contingencia por la pandemia del Coronavirus, se quedó sin empleo, y aunque pensó que se reabrirían pronto, no sucedió y se acabó sus ahorros.

La ex juez del reality musical de “La Academia” habló para las cámaras de “Hoy”, donde explicó que cuando vio el letrero en una panadería en la que solicitaban a alguien que lavara los baños, una cajera y un panadero, no lo pensó, aunque no especificó si tomó el trabajo o no.

Estaba viendo que una panadería necesitaban gente para lavar los baños, para hacer panes, yo no puedo, cajera, olvidalo, entonces dije: soy buenísima limpiando, haciendo el quehacer”, dijo Lolita Cortés.

Agregó que han sido meses difíciles y confesó que ella y su familia han llorado mucho de susto, de miedo, de angustia y desesperación, pues sus ahorros se agotaron.

Con la pandemia fue lo que me comí, bolillos con frijoles, con esto tenemos”.

Lolita Cortés aún debe cuenta en hospital

Por si fuera poco, la cantante Lolita Cortés señaló que aún debe una gran deuda en el hospital donde fue operada de emergencia, a causa de un mal en cervicales y lumbares.

Y cuestionó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no la ayudó, que incluso se desaparecieron del hospital y aunque su hermana llamó y llamó para exigir sus derechos, nadie respondió.

Lolita Cortés no ha podido regresar al teatro. Foto: Instagram.

Ellos ya no quisieron contestar, pareciera que la ANDA está secuestrada, nunca la había visto tan mal”.

Al final, calificó de rateros a los líderes de la Anda, “no todos ganamos millones porque no todos somos rateros”, finalizó.

En 2017, Lolita Cortés retornó a Televisa como juez en el programa de “Bailando por un Sueño” y posteriormente en 2018 como juez en “Mira Quién Baila”.