México.- Lolita Cortés regresó a La Academia en su edición 2022 no sólo más dura que nunca, sino también con un nuevo rostro, y es ella misma quien revela qué se hizo para lucir más joven a sus 51 años.

Lo de Lolita Cortés no fue una simple ‘manita de gato’ para la pantalla de TV Azteca, sino todo un ‘zarpazo de león’ porque se sometió a varios tratamientos para que cada vez que la cámara hiciera zoom mientras reprende a los participantes del reality, luciera con varios años menos.

Lolita Cortés en un póster promocional de "La Academia 2022"./ Foto: Facebook

En entrevista con Agencia Reforma, la cantante y actriz confesó que se levantó la nariz, se inyectó ácido hialurónico y se arregló los dientes para su gran regreso a La Academia 2022, todo sin necesidad de una cirugía estética.

Fue después de su participación en la sección Las Estrellas Bailan en Hoy del programa “Hoy” en Televisa cuando decidió hacer algo por su imagen, pues ahí le dijeron que se veía muy mal.

Yo estaba pasando por un momento de depresión, se había ido mi mamá, pasó la pandemia, estaba muy dejada y en eso me invitan a Las Estrellas Bailan en Hoy y me dijeron '¡qué mal te ves!' y sí, no me había cuidado nada”, recordó Lolita.

La protagonista de teatro musical reveló el nombre del doctor que hizo ‘magia’ sin recurrir a la cirugía, se trata del doctor Juan Carlos Arellano.

“Me dieron el teléfono del doctor Juan Carlos Arellano, fue inyección, inyección, inyección. Yo creo que yo estaba de plano súper mal", declaró.

Lolita Cortés fue parte del jurado de Las Estrellas Bailan en Hoy, del programa "Hoy" de Televisa./ Foto: Especial

Así fue como Arellano le inyectó a Lolita en el rostro ácido hialurónico para rellenar pómulos, mejillas y darle forma a su cara, además de que le levantó la punta de la nariz.

No quiero escucharme tonta, ilusa, payasa, pero parece que los ángeles trabajan por él. ¿Qué me hizo? si ven fotos mías de antes y ahora, hay obviamente un cambio en mi nariz, en pómulos y mejillas. ¿Qué es? ¡ácido hialurónico! algo que nosotros producimos y él lo está metiendo también a mi piel para rejuvenecer", explicó la cantante.

"Lo que él ha hecho es refrescar y rehidratar mi piel, la ha ido amoldando, dando forma, obviamente me estoy arreglando los dientes en Salud Dental Integral que eso ayuda a que la fisonomía cambie bastante", agregó.

Sentados: Horacio Villalobos y Ana Bárbara. De pie: Lolita Cortés y Arturo López Gavito. Ellos son los jueces de "La Academia 2022"./ Foto: Facebook

Lolita Cortés rejuvenece gracias al amor

El gran cambio en el rostro de Lolita Cortés no es solamente por el ácido hialurónico que le inyectaron, también es porque está enamorada del director y coreógrafo Elías Ajit.

La artista contó que lo conoce desde hace 30 años porque han trabajado de la mano, pero hace seis meses decidieron darse una oportunidad más allás de la amistad y se mudaron a vivir juntos.

Es una historia hermosa. Nos conocemos hace 30 años, pero nunca nos volteamos a ver porque él siempre fue mi director y coreógrafo, hace un año empezamos a trabajar y fue de '¡hola! sha la la la la'. Él es bailarín, acróbata, hace taekwondo y es fisioterapeuta", detalló emocionada.

El coreógrafo Elías Ajit, es el nuevo novio de Lolita Cortés./ Foto: Facebook

Lolita se había cerrado al amor desde que se separó del papá de sus hijos, hace más de dos décadas, pero ahora le abrió la puerta y por eso luce más joven y feliz que nunca.

"Me ha costado mucho trabajo entender que puedo ser amada. Llegó un punto en el que yo decidí que ya no. Nunca volví a vivir con alguien, me estoy dando la oportunidad, fácil no ha sido, pero estoy con toda la fe, muy enamorada y con la conciencia de lo que es un compromiso en mi vida", finalizó.