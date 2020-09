Lorena Herrera cancela grabación por bronconeumonía por influenza

México.- Desde hace semanas, la actriz y cantante mexicana Lorena Herrera fue una de las celebridades que alzó su voz en contra de las medidas de seguridad sanitarias para evitar los contagios de Covid-19, ahora padece bronconeumonía.

Ahora, Herrera está atravesando un difícil momento de salud y aunque su agencia aclaró que no se trata de coronavirus, la actriz sí se encuentra muy enferma de bronconeumonía por influenza.

Este miércoles, circuló en redes sociales que por razones de fuerza mayor, se canceló el evento de la grabación del videoclip ‘La Tóxica’ de Lorena Herrera, todo porque la cantante y actriz se encuentra enferma.

Recordemos que Lorena Herrera se unió públicamente a apoyar a la también actriz Patricia Navidad por sus declaraciones, donde aseguró que el Covid-19 es una enfermedad mucho menos preocupante de lo que los organismos de control internacionales han declarado durante meses.

Hasta el momento la también cantante no ha dicho nada sobre su estado de salud, pero se sabe que no se encuentra en peligro, aunque su atención médica se ha complicado un poco por la crisis sanitaria causada por la pandemia.

Hace unos días, la actriz Lorena Herrera comentó que a diferencia de algunos de sus compañeros de la farándula, ella nunca usaría Tik Tok, la red social del momento, porque le parece una ‘tontería’.

La actriz de telenovelas como ‘Un poquito tuyo’ incluso dijo que publicar este tipo de videos a su edad incluso sería ridículo.

No va conmigo, me parece que es para gente muy jovencita ¿no? Son como puras tonterías ¿no? es para puros chivatos, para una mujer de mi edad, haciendo esas tonterías, me sentiría muy ridícula”, opinó.