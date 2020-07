Lorena Herrera respalda comentarios de Paty Navidad sobre el Covid-19

Lorena Herrera respaldó comentarios de Paty Navidad sobre el Covid-19.

Lorena aseguró que "la verdad se está revelando”.

Herrera reveló que no se podría la vacuna contra el Covid-19.

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Lorena Herrera, respaldó los comentarios de Paty Navidad sobre la inyección contra el coronavirus (Covid-19).

Paty Navidad ha causado polémica en redes sociales debido a sus comentarios sobre la pandemia, uno de los más destacados es sobre la vacuna contra el Covid-19, la cual ha decidido no aplicarse en caso de que se autorice su uso.

En esta ocasión, Lorena decidió apoyar sus comentarios, además, le agradeció por su valentía y por revelar información a la gente para que se de cuenta de la verdad.

¡Gracias a ti bella! ¡Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informaran por su cuenta, lo constatarán y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen ¡Gracias por tu Valentía! ¡La verdad se está Revelando!", se puede leer.

Este mensaje en Twitter de la actriz, fue después de que Paty le agradeciera a Lorena por comentar en el programa matutino ‘Hoy’ que Navidad puede expresar sus ideas libremente.

Lorena no se podría la vacuna contra Covid-19

Herrera también fue cuestionada sobre si se pondría la vacuna del coronavirus cuando ésta esté disponible.

Los efectos no los pueden saber, no si tiene efectos a largo plazo, a cortos y medianos sí. Es una vacuna que se está haciendo en base al coronavirus y del coronavirus se sabe poco", expresó.

Sobre el uso del cubrebocas, Herrera confesó que se lo pone sólo cuando es necesario, pero no todo el tiempo, por ejemplo, si va al parque y no hay nadie cerca no lo usa.

Con información de El Universal.

FRG