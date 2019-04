Lorena Herrera se sincera y cuenta el acoso que sufrió por parte de un productor

Durante una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino", Lorena Herrera se sinceró y contó uno de los peores casos de acoso que sufrió por parte de un productor cuando la estaba entrevistando para una película.

Contó que a los principios de su carrera, cuando tenía 19 años, fue a una entrevista con un productor para participar en una película y que mientras el hombre la estaba entrevistando, empezó a masturbarse enfrente de ella.

"Siempre he vestido muy llamativo. Él estaba ahí cuestionandome de la película y que me quería contratar y estaba contestándole. De repente él no tenía las manos en el escritorio, las tenía abajo y se quedó callado", dijo Lorena Herrera.

Lorena Herrera platicó que aunque ahorita la anécdota le da risa, cuando ocurrió ella se fue casi llorando del coraje al darse cuenta lo que el hombre acababa de hacer.

Víctima de acoso desde muy joven

No sólo en su vida laboral, Lorena Herrera platicó que en una ocasión, cuando tenía alrededor de 16 años, también fue víctima de acoso del director de su preparatoria.

Contó que siendo estudiante, el director, un hombre de unos 60 años, se acercó a ella y le preguntó porqué no llevaba sostén.