Lorena Herrera supera cuadro de influenza y neumonía

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Lorena Herrera, confesó que tras padecer neumonía también le dio influenza, lo que complicó gravemente su salud.

Hace aproximadamente un mes, Herrera anunció que la grabación de su nuevo video quedaba cancelada e informó que eran por cuestiones de salud, pues en un inicio tuvo neumonía, sin embargo, la enfermedad se le complicó.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la cantante informó que tras 20 días hospitalizada, fue dada de alta.

Hoy estoy muy feliz porque a 20 días que me empecé a sentir mal de influenza y se me complico con neumonía mi doctor me dio de alta. Sólo falta tener más energía y fuerza. Mi agradecimiento total a mi amor @assadroberto por cuidarme a cada segundo, por estar todo el tiempo a mi lado, hacerme de comer, subírmela a la cama, darme mis medicamentos, tomarme signos vitales, llenarme de amor, cariño y cuidados", escribió la cantante