Ciudad de México.- Los Ángeles Azules y su tema “17 años” están dando de qué hablar desde el fin de semana y la polémica no para ahora que la agrupación de cumbia respondió en redes sociales.

Los intérpretes de otros exitosos temas como “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “Amor a primera vista”, “Mis sentimientos” y “Entrega de amor”, fueron duramente criticados luego de que un psicólogo asegurara que “17 años” fomenta la pedofilia y el estupro.

A través de Twitter, se hizo viral la opinión del experto llamado Miguel Landa-Blanco, quien se pronunció contra el famoso tema con este mensaje:

A pesar de que el especialista eliminó su comentario de Twitter horas después, los internautas comenzaron hicieron captura de pantalla e iniciaron un largo debate sobre el tema.

Los Ángeles Azules no profundizaron sobre la controversia de “17 años”, la banda que es consentida en los Palenques, simplemente publicó una imagen de dos jóvenes enamorados viéndose a los ojos con el mensaje:

A pesar de que la mayoría de los tuiteros han apoyado a la agrupación de Iztapalapa, cabe destacar que “17 años” fue censurada desde el año pasado en Buenos Aires, pues algunos grupos señalaron que era una manera de “sexualizar” a las menores de edad con esta canción.

Algunas opiniones encontradas sobre “17 años” y la respuesta de la banda son las siguientes:

“Naaaaaa no vengan con mamadas, esta rola claramente habla de un mayor saliendo con una menor, no le dices a tu cuate AMIGO, ni enfatizas la edad, no mamen!!!”.

Y la letra cita "una mujer que aún es una niña" y "sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia". Lo que indica que el vato ya no era un jovencito, ni un niño, ni inocente y tampoco menor de 17 años. A mí me vale, nomas no anden mamando con que no se trata de eso”.