México. En la madrugada del domingo 24 octubre, la agrupación Los Cadetes de Linares sufrió un fuerte accidente en la carretera de Guanajuato cuando volvían de una presentación, de los nueve integrantes, sólo Homero Guerrero Jr. resultó gravemente lesionado.

A través de redes sociales se compartieron algunas fotografías del estado del vehículo tras ser totalmente atravesado por una valla metálica de contención.

De los nuevos integrantes de Los Cadetes de Linares, resultó gravemente herido el líder Homero Guerrero Jr., quien fue trasladado a Monterrey para someterse a una cirugía en la pierna.

Los Cadetes de Linares viajaban en una camioneta Chevrolet en color blanco que tras el impacto, quedó destrozada del frente y con un barandal de contención atravesado desde el motor hasta la cabina del copiloto.

A pesar de las aparatosas imágenes, el vocalista aseguró que sólo resultaron un poco golpeados y que los integrantes se encontraban bien.

Por su parte, Homero compartió en redes sociales su estado de salud, y aunque aseguró sentirse bien, pidió oraciones a sus fans para que saliera bien de su cirugía.

Hola, raza. a todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad”, indicó Guerrero Jr.