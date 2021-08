Los Caligaris arman tremendo 'fiestón' en León

León, Guanajuato.- Después de muchos días de mantenerse en silencio, el Foro del Lago se reactivó con la presencia de “Los Caligaris” la banda argentina que lleva la fiesta a cualquier lugar que se presentan.

Como parte de su gira, “Todo Vuelve a Comenzar”, los cordobeses, dieron cátedra de cómo reactivarse tras la pandemia y se entregaron a los leoneses, a quienes agradecieron con un show a la sana distancia.

Más de mil 500 personas, se dieron cita con las medidas higiénicas correspondientes, y ya entrada la noche, comenzaron los éxitos y las oda a la alegría.

Formados en 1997, los oriundos de Córdoba presentarán por primera vez en México los temas de su más reciente álbum, Salva, lanzado antes de la pandemia y que incluye canciones como “Odio los lunes”, “La abundancia”, “Mojarrita” y “Voy a volver”.

La gira inició en Monterrey y continuará por Guadalajara, San Luis Potosí, Pachuca, CDMX y Estado de México.

Fans como Violeta González, compartieron la experiencia de ser parte del show.

La verdad me sorprendió el orden en la fila de taquillas, no teníamos mucho contacto, el filtro de sanidad y seguridad en la entrada, baños, como estaba en zona de butacas estaban separadas por cintas, para que no te pasaras. Había bancas separadas, edecanes que tenían el control”, platicó.