México.- Los Tigres del Norte fueron la sensación en el programa “Hoy” de Televisa, al que asistieron para hablar del estreno de su EP de “La Reunión”, sus presentaciones y hasta jugaron a adivinar sus propias canciones, donde le dijeron a Tania Rincón que no canta.

La legendaria agrupación asistió al matutino de Las Estrellas, donde participaron y jugaron a adivinar sus propias canciones mientras los conductores tarareaban sus propias canciones.

Pudieron adivinar “La puerta negra” con Galilea Montijo, enseguida “La camelia” con Arath de la Torre, luego “La mesa del rincón” con Andrea Legarreta, y al final, Andrea Escalona con “La manzanita”.

Pero cuando tocó el turno a Tania Rincón, los integrantes de la agrupación de regional mexicano pensaron que era de nuevo “La mesa del rincón”, pero en realidad se trató de “La jaula de oro”.

Y fue Luis Hernández el que, sin rodeos, le dijo que le faltaba afinación y que por lo tanto ni parientes eran.

Algo te faltó no sé qué, no sé, un poquito más de afinación, yo dije: ‘ni parientes somos porque no está afinada’”, le dijo Luis Hernández y Tania solo sonrió.