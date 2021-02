Los estrenos de Netflix, HBO y Apple TV+ para quedarte en casa

Ciudad de México.- Aunque el semáforo se encuentra en color naranja, la pandemia por COVID-19 continúa y aún debemos quedarnos en casa, por lo que plataformas difitales como Netflix, HBO GO y Apple TV+ ofrecen contenido diverso para este fin de semana.

Películas, series y documentales son parte de las opciones para acomodarse en el sillón, con la familia y con las infaltbles palomitas.

Película: "Loco por ella".

Los actores Álvaro Cervantes y Susana Abaitua en "Loco por Ella".

Dónde verla: NETFLIX

Cuándo: 26 de febrero

Por qué: Para quienes disfrutan las comedias románticas, Netflix lanza la cinta española "Loco por Ella", que cuenta la historia de Carla y Adri (interpretados por los actores Susana Abaitua y Álvaro Cervantes) quienes viven una noche perfecta y al despedirse, juran no buscarse nunca más. Sin embargo, él no está dispuestoa a dejarla ir, y decide buscarla para descubrir que ella vive en un psiquiátrico.

Serie documental: "Allen vs. Farrow", segundo episodio.

El documental "Allen vs. Farrow" está causando polémica en las redes sociales.

Dónde verlo: HBO y HBO GO.

Cuándo: 28 de febrero

Por qué: Uno de los escándalos más grandes de Hollywood lo protagonizó el cineasta Woody Allen. A través de este documental se sigue la acusación de abuso sexual en su contra.

El material que consta de cuatro capítulos, incluye entrevistas a la actriz Mia Farrow (expareja de Allen) su hija Dylan Farrow (quien lo acusó) y Ronan Farrow (hijo de ambos), así como Carly Simon, amiga de la familia.

Documental: "Billie Eilish: The world's a little blurry".

Billi Eilish deja ver su proceso creativo, para todos sus fans en este documental.

Dónde verlo: Apple Tv+

Cuándo: 26 de febrero.

Por qué: Para los seguidores de la intérprete de "Bad guy" es la oportunidad de conocer más a fondo el proceso creativo de Billie así como su ascenso a la fama. Fue realizado por el cineasta R. J. Cutler, quien documentó el día a día de la aún adolescente mientras preparaba su álbum debut "When we all fall asleep, where do we go?".

Documental: “El Agente Topo”

Un espía de 83 años se adentrará en una casa de retiro en "El Agente Topo".

Dónde verlo: NETFLIX

Cuándo: 26 de febrero

Por qué: "El Agente Topo" es un entrañable documental que se adentra en el mundo de los adultos mayores desde una perspectiva profundamente humana. En Chile, un investigador privado contrata a Sergio, un espía de 83 años, para que se infiltre en la casa de retiro en la que reside su abuela, y así saber si está siendo bien tratada. El largometraje, dirigido y escrito por Maite Alberdi, presenta los problemas que enfrenta el adulto mayor, desde el deterioro de la salud, la memoria y la capacidad motriz, hasta los más dolorosos: la soledad y el abandono.

Programa “Marrano Time”

La agrupación Bronco muestra otra faceta que pocos conocían, la de cocineros en "Marrano Time".

Dónde verlo: YouTube

Cuándo: Ya disponible

Por qué: Los integrantes del grupo Bronco se pusieron el mandil para crear este programa que se estrena en su canal de YouTube. Sin perder su look vaquero, con botas y sombrero, Lupe Esparza e hijos se dejan ver en un escenario distinto a lo que el público conoce de ellos. El objetivo de esta emisión es realizar una serie de programas donde ellos cocinan y muestran su estilo para preparar los platillos típicos de los nuevoleoneses desde el rancho El Relincho, propiedad de José Guadalupe Esparza, en el municipio de Marín, Nuevo León.