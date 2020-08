Lourdes, hija de Madonna, muestra sus axilas ¡sin depilar!

Estados Unidos.- Lourdes León, la hija mayor de Madonna volvió a dar de qué hablar, apareció al lado de su famosa madre con las axilas ¡sin depilar! Lo que causó todo tipo de reacciones en Instagram.

Esta no es la primera vez que la hija de la ‘Reina del pop’ aparece con un look antiglamour, pues antes ella misma confirmó que pertenece al movimiento ‘sobaquember’, el cual consiste en no depilarse.

A sus 24 años de edad, la primogénita de la intérprete de ‘Isla bonita’, ya es toda una empresaria.

En la fotografía compartida en redes sociales aparece ‘Lola’ abrazada a su famosa mamá tomándose una selfie, pero lo que más llamó la atención fue su axila derecha, la cual quedó al descubierto y dejó ver que no se rasura en meses.

Esta imagen causó todo tipo de reacciones, a algunos les pareció repulsivo, piden dejarla ser, y otros cuestionan por qué se muestra así si tiene el dinero para verse impecable.

Eso es asqueroso”, “No creo que se le olvidó, tiene bastante tiempo con pelo ahí”, “Si ella es feliz así, pues la neta qué nos importa, yo no podría andar así, menos con el calor de aquí de Florida”, “Vaya, vaya, de qué vale tener tanta plata y andar peludo así”, “Lo vi y pensé que era un travesti”, “Déjenla ser, es lo más natural, si ella es feliz, así déjenla”, escribieron internautas.

Lourdes (Lola) María Ciccone León es una actriz americana, modelo y diseñadora de ropa. Nació de la unión entre Madonna y su entonces novio Carlos León en 1996.

Cuando la estrella anunció que esperaba un bebé, el mundo enloqueció, pues a mediados de dicha década la artista era ‘la mujer más famosa del planeta’.