México.- La cantante Lucero recordó que desde que inició su carrera, a los 10 años, su mamá, Lucero León, no se separó de ella, pues su intención era que su hija no sufriera ningún abuso, lo que ella busca con su hija, Lucerito Mijares.

La cantante de 52 años concedió una entrevista para el programa Despierta América, donde recordó que en el pasado, su mamá no se separó de ella en ningún momento, pese a que esto le causó críticas por años.

La intérprete confesó que le gustaría estar presente en el camino que está iniciando su hija Lucero en la industria musical, para prevenir que sufra abusos como le ha sucedido a otros famosos.

Agrega que aunque no puede cumplirle por motivos de trabajo, Lucerito está acompañada todo el tiempo, ya sea por su papá, Manuel Mijares u otra persona de su entera confianza.

Ojalá yo pudiera, ojalá yo pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella, a veces por mil cosas y mis compromisos no me permiten estar todo el tiempo pegadita como estaba mi mamá”, dijo Lucero.

Hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo y estamos muy cerca en muchas cosas, obviamente siempre hay alguien que está con ella, si no puedo ser yo, es su papá y si no alguien muy cercano y con mucha confianza”, dijo Lucero sobre su hija de 17 años.

La llamada “Novia de América” recordó el hate que su mamá recibió por convertirse en su sombra, pero gracias a ello no sufrió acoso ni abuso en su niñez.

Para mí es una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y cuidado; un reconocimiento público a doña Lucero León. Ella siempre lo dijo: ‘ a mí no me importa que me odien o que les caiga gorda, para mí, mi hija es lo primero”.