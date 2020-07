Lucero confesó que realizó extraño ritual con cuchillos antes de concierto

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana, Lucero, confesó que realizó unos extraños rituales con cuchillos antes de un concierto, incluso aseguró que la ayudó el cantante Manuel Mijares.

Últimamente la cantante se ha mantenido cerca de sus seguidores gracias a varias cápsulas de ‘Mucho que contar’, a través de su cuenta oficial de Youtube.

En esta ocasión, la actriz decidió recordar algunas anécdotas de su vida, y mencionó uno de los momentos más importantes de su carrera como cantante, pues se presentó en la Plaza de Toros México el 19 de junio de 1999, sin embargo, este mes es el más lluvioso.

Así fue como decidió hacer un extraño ritual con cuchillos con el objetivo de no tener problemas con el clima.

Ese día, cuando me desperté en la mañana, a mediodía, lo primero que hice fue salir al jardín a clavar cuchillos; dicen que clavando cuchillos en la tierra no llueve. Yo dije ‘Desde aquí voy a aprovechar, desde la casa voy a ir haciendo mi petición a Diosito para que no llueva’. Desde ahí empezamos a clavar cuchillos en el jardín de la casa, por si las moscas, funcionara o no. Manuel me ayudó”, señaló.