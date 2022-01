México.- Aunque no quiso dar muchos detalles, Lucía Méndez sí reveló que ya terminó de grabar el reality show para Netflix en el que también participan Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel, por lo que próximamente se estrenará.

La actriz y cantante nacida en León, Guanajuato, dijo que debido a un contrato de confidencialidad, no podía revelar mucha información del reality de Netflix que protagoniza junto a otras ‘divas’ del espectáculo, pero está muy contenta con este trabajo.

No puedo hablar mucho realmente, pero ya lo puedo decir porque ya lo dijeron, es un reality show que está Sylvia (Pasquel), Laura (Zapata), Lorena Herrera y estoy yo”, reveló al programa Ventaneando.

Lucía Méndez dijo que esta era la primera vez que Netflix hace un reality con latinas “no fue nada fácil hacer un reality, ya te imaginarás… pero está muy bien cuidado, muy bien hecho y realmente estoy muy contenta porque lo cuidaron muchísimo”.

Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel, todas actrices de carácter fuerte, también participan en el reality de Netflix. Fotos: Instagram

Aunque no sabe exactamente la fecha oficial del estreno del reality, dijo que probablemente será en noviembre de este año, pues ya está en proceso de producción y edición, toda vez que hace 10 días terminaron las grabaciones. “Yo me siento muy contenta de haberlo hecho".

La guanajuatense agregó que tiene otros proyectos, pues próximamente viajará a Chile para trabajar en una campaña en apoyo a las personas abandonadas de la tercera edad, en la que cantará una canción.

Además festejará el próximo 26 de enero el aniversario de su nacimiento pues expresó que ella ya no cumple , sino que 'descuenta años', sin embargo, dijo que solo lo celebrará con dos personas, pues teme contagiarse de coronavirus.

"Estaré festejando con dos gentes en mi casa y punto, porque me da horror, me da mucha flojera que me de COVID", agregó Lucía Méndez.

La guanajuatense Lucía Méndez cumplirá en unos días 67 años. Foto: Instagram

Laura Zapata tampoco quiere dar detalles

La villana de las telenovelas, Laura Zapata, también fue entrevistada en el programa de espectáculos de TV Azteca, pero tampoco quiso dar muchos detalles sobre el reality para Netflix en el que trabajó junto a Lucía Méndez, con quien se rumora que tuvo un ‘encontronazo’.

“No puedo hablar de eso porque tengo un contrato de secrecía, de confidencialidad, vienen cosas muy importantes y doy gracias a Dios que haber participado”, explicó la actriz que este 18 de enero estaba festejando el cumpleaños número 104 de su abuelita, Eva Mange.

Sin embargo, según Laura Zapata, el estreno del reality a través de la plataforma de Netflix será a mediados de este años.

