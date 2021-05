VIDEO. Lucía Méndez le hace a Laura G el ‘fuchi’ dos veces, en ‘Venga la Alegría’

México.- Lucía Méndez acudió como invitada al matutino de TV Azteca, “Venga la Alegría”, para presentar su nuevo tema, “Se te acabó tu fiesta”, pero no dudó en hacerle el “fuchi” dos veces a Laura G cuando esta intentó saludarla.

Y es que en su entrada triunfal al foro, los conductores ya esperaban sonrientes a la actriz originaria de León, Guanajuato, pero la sorpresa se la llevó Laura G cuando Lucía la ignoró y enseguida abrazó efusiva a Annette Cuburu, siguió con Flor Rubio y Horacio Villalobos.

Pero Laura G no se dio por vencida y una vez más intentó saludar a la protagonista de telenovelas como “Colorina” y “Viviana”, pero esta, como una diva, volvió a ignorarla y prefirió saludar a Ricardo Casares.

Esto le quedó claro a la ex conductora de “Sabadazo” y solo se limitó a invitarla a tomar asiento.

El motivo nadie lo sabe, y por la cara que puso Laura G, parece ser que ni ella lo sabe, aunque internautas señalan que pudo ser porque ambas traían un vestido en color rojo.

Otros opinaron que Laura G no le cae bien a nadie y no fue la excepción con la cantante y actriz de 66 años.

La periodista Angélica Palacios comentó en su canal de YouTube que en el extinto programa vespertino "Sabadazo", Laura G participó en un sketch al lado de Omar Chaparro, en el que se burla de la nariz de Lucía Méndez, quien seguramente no se lo perdona y por ello la ignoró.

Al inicio de la entrevista en la que habló de su trayectoria artística, Lucía Méndez recalcó que fue la producción de “Venga la Alegría” la que le insistió en que acudiera al foro.

Yo muy feliz, no habíamos coincidido Florecita, la verdad muchísimas gracias por la insistencia de que viniera yo a este programa, siempre me pasaba algo, me iba de viaje, pero ya estamos aquí”, dijo Lucía Méndez sin dejar de arreglarse el cabello.