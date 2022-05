Lucía Méndez espera al amor de su vida con todo y anillo como el que Nodal le dio a Belinda

México.- Lucía Méndez sorprendió al revelar que aún espera la llegada del amor de su vida, aunque quiere que el afortunado la convenza con un enorme diamante en un anillo de compromiso, como el que Nodal le dio a Belinda.

El anillo de compromiso con el que Christian Nodal le pidió a Belinda que fuera su esposa está valuado en más de 3 millones de dólares y aunque la boda nunca se realizó, la sortija sigue dando de qué hablar.

La actriz y cantante leonesa realizó una rueda de prensa para dar detalles del homenaje que le realizarán en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, con motivo de sus 50 años de trayectoria.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Lucía Méndez celebra 50 años de trayectoria y recibirá un homenaje en Los Ángeles. Foto: Instagram

El reconocimiento que recibirá Lucía Méndez será el próximo 19 de mayo en el Museo del Grammy en California, y fue durante esta conferencia de prensa que habló sobre el amor.

La protagonista de telenovelas como "Colorina" no pierde la esperanza de encontrar una vez más el amor a sus 67 años e incluso, por qué no, hasta pensar en boda, pero eso sí, el anillo de compromiso tiene que ser espectacular.

Espero que sea como el de Belinda, no como el de Talina (Fernández)... no, no, está lindo el anillo también de Talina y soy feliz de que tenga novio, qué maravilla, pero yo quiero uno como el de Belinda", expresó Méndez.

El novio de Talina Fernández, José Manuel, le entregó un anillo como 'promesa de amor'. Fotos: Instagram

Y es que la conductora Talina Fernández, de 77 años, actualmente está muy enamorada de su novio José Manuel, quien a manera de una promesa de amor, le regaló un anillo.

Durante la conferencia de prensa Lucía Méndez dijo que aunque quiso mucho al papá de su hijo, y a otro hombre, que no es Luis Miguel, aclaró, aseguró que aún no ha llegado el amor de su vida.

"El gran amor de mi vida no me ha llegado y me va a llegar, y que Dios me lo ponga porque yo meto la pata hasta la rodilla... y luego hasta me caso, el próximo que llegue a mi vida, que Dios me lo ponga, va a ser el gran amor de mi vida, el hombre con el que voy a envejecer", aseguró.

En la charla con los medios de comunicación Lucía Méndez también reveló que será abuela por segunda ocasión, pues su hijo y su nuera tendrán otra niña, a quien nombrarán Isabela, y que será la hermanita menor de Victoria.

Lucía Méndez contestó si estaría dispuesta a trabajar con Verónica Castro tras años de enemistad. Foto: Especial

¿Volverá a trabajar con Verónica Castro?

Luego de que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio 'hicieron las paces' y se reunieron para hacer una gira juntas titulada 'Perrísimas', a Lucía Méndez le preguntaron si ella estaría dispuesta a dejar atrás sus diferencias con Verónica Castro.

Y es que desde hace muchos años Lucía Méndez y 'La Vero', quienes eran grandes amigas, terminaron enemistadas.

"Yo no tengo problema, sería maravilloso, pero más bien pregúntaselo a ella... las veces que la he buscado no ha pasado nada", contestó la leonesa.