Lucía Méndez reveló cómo rechazó a Chayanne en Miami

México.- Lucía Méndez confesó a Pepillo Origel y Martha Figueroa cómo fue que rechazó a Chayanne, estando ella en la mejor etapa de su vida y carrera.

Debido a su belleza tenía fila de hombres para salir con ella, y entre ellos no solo estaba Luis Miguel sino también Chayanne, quien era su más grande fan.

El boricua fue de los que más enamoraron en las décadas de los 80 y 90, ya sea con sus movimientos, looks y carisma.

Sin embargo, parece que Lucía no era una de las mujeres que se moría por Chayanne y durante el programa ‘Con Permiso’, la actriz reveló detalles sobre la ocasión en la que Chayanne se ‘envalentonó' y fue a buscarla a la habitación en la que se encontraba, al terminar uno de los eventos al que asistió en Miami, y así tratar de conquistarla cuando ella tenía 30 años y él apenas 17.

Una de las razones por las que se negó, fue precisamente la edad, pero no fue la única, pues comentó que le dio la sensación de que parecía ‘un bebé’ y era bastante delgado para sus gustos.

Chayanne era delgadito, no tenía ese cuerpazo. Me dijo que era mi fan, llegó y le dije: ‘Mi vida, ya me voy a dormir, por favor. Le dije, vete a tu cuarto, eres un bebé, no Chayanne y me volví a dormir”, platicó.