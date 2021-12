Lucía Méndez se convierte en tendencia al confundir la uva tempranillo con beber muy temprano

AM.- Lucía Méndez se convirtió en el centro de la polémica al confundir la uva tempranillo, con beber muy temprano por la mañana.

Esto tras sostener una plática con la exparticipante de MasterChef Celebrity, Matilde Obregón, con quien platicó cómo fue vivir la pandemia desde su casa, y trabajar al mismo tiempo.

Matilde Obregón inició la plática profundizando sobre “Mi México”, el último proyecto de la cantante, quien respondió contando la anécdota de cómo surgió la idea para hacer esa canción.

Lucía señaló que cuando inició la emergencia sanitaria recurrió a una bicicleta estática para seguir con sus rutinas de ejercicio, y estaba un poco triste por no poder visitar a sus amigos y familiares.

Me asomo por el ventanal de mi comedor y veo a México vacío, sin nadie, un día medio nublado y ¡ay comadre!, que me pongo un cohete de buro. Tú sabes que yo no tomo, empecé a tomar como tres, cuatro copas de vino tinto: ´Un vinito tinto y ahorita me pongo hasta atrás´”, continuó.