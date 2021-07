Es una viejita grosera, déspota: maquillista contra Lucía Méndez a quien arregló gratis

México.- Previo a un show, la cantante Lucía Méndez se comportó de manera déspota y grosera, compartió el maquillista Caleb Campos, quien vivió un amargo momento con ella.

Caleb Campos contó la desagradable experiencia a través de un Instagram Live. Dijo que ocurrió este fin de semana en El Paso, Texas, antes de presentarse junto a Dulce, Rocío Banquells y Manoella Torres, como parte del tour “Las Divas”.

El especialista en maquillaje contó que él y otros colegas maquillaron a la leonesa y a las otras tres cantantes para el primer show.

Agregó que al inicio todo iba bien con Lucía Méndez, pero cuando comenzó a secarle el cabello, comenzó a tener una actitud déspota y a hacerle comentarios como: ‘ay niño, quita, me duele’, con una manera muy fea.

Y él cedió, incluso a peinarla en el baño, donde sí había espejo, pues a ella le encanta apreciarse mientras la peinan y maquillan.

No pasa nada, vamos al baño, te maquillo, puse la silla con suficiente espacio enfrente del lavabo y ella agarra la silla y se sienta directamente frente al lavabo, entonces le dije: “tenemos que hacer la silla un poco para atrás, señora Méndez, porque tengo que caber para maquillarla de frente, porque de lado no puedo”.

Caleb Campos señaló que las maquilló sin costo porque le gusta su trabajo y por amor al arte, pero no puede permitir que lo insulten.

Nunca me habían tratado así, me dijo gordo, ok señora, porque usted está flaca, es un esqueleto. Le dije: ‘usted no me va a insultar, aquí está el lápiz, aquí la brocha, si usted gusta, usted hágalo’”, recordó Campos.