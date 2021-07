Lucía Méndez se sincera: ‘Los hijos no te perdonan ausencias’

La actriz y cantante leonesa Lucía Méndez abordó un tema muy personal en su vida: lo difícil que fue para ella ser madre luego de su separación con Pedro Torres.

Lucía Méndez era una mujer muy trabajadora y por ese motivo no estuvo tan cerca de su único hijo, Pedro Antonio, como lo hubiera querido, contó en entrevista para el programa de Televisa “Hoy”.

“Si hubo reclamos de pocas ausencias, imagínate si hubiera tenido más ausencias ¡Dios mío!, no me la hubiera acabado, los hijos no te perdonan esas ausencias, pero tienen que comprenderlas porque tú tienes que trabajar. Yo me divorcié, afortunadamente, tenía mis perfumes, que han sido hace 15 años o más negocio para mí”, relató.