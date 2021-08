Lucía Méndez dice que regresará a la televisión ¡sólo con protagónicos!

CDMX.- Lucía Méndez se ha mantenido en polémica por distintas cuestiones, pero siempre ha dicho que no volvería a la televisión a menos que sea con un protagónico.

Y para mantenerse vigente, Lucía aprovechó las redes para crear su canal y realizar entrevistas a famosos.

A través de sus redes sociales, la actriz contestó si volverá a participar en una telenovela, pues es una pregunta frecuente entre sus seguidores.

Méndez aseguró que ha tenido propuestas, pero ninguna como la que ella busca.

Hay varias empresas que me están ofreciendo (participar) como actriz, ya sé que ustedes me quieren ver pero no me han ofrecido nada a la altura, nada a lo que yo diga: ´bueno, me encanta, lo voy a hacer´, sinceramente no”, argumentó Lucía.