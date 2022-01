México.- La comediante Lucila Mariscal, conocida por su personaje de 'Lencha' sorprendió al revelar que recibió muy buenos pagos al ser contratada por narcotraficantes, sin embargo, ahora está en bancarrota y sobrevive de donaciones.

En diciembre pasado, la actriz y comediante mexicana preocupó a sus seguidores debido a que tras un accidente en su casa tuvo que ser hospitalizada de urgencia y sometida a una cirugía.

Lucila Mariscal, conocida también como 'Lencha', fue operada de una hernia umbilical, y tras recuperarse de esa cirugía aproximadamente en dos meses, deberá someterse a otra intervención, pues luego de caerse en su casa los médicos también se dieron cuenta que tiene la cadera muy desgastada, por lo que necesita que le pongan una prótesis.

Sorprendió Lucila Mariscal al revelar cuánto le pagaban por dar shows ante narcos. Foto: Facebook

Esto ha afectado emocionalmente a la comediante de 79 años, pues no puede realizar las actividades a las que estaba acostumbrada.

Además, según publicó Agencia Reforma, la actriz está en bancarrota, debido a que confesó que fue estafada por su ex, Julián Gallegos, quien además era violento con ella, lo que desencadenó todos sus problemas económicos.

"Me robó, era un padrino completamente, me sacó una casa en Tabasco, y luego otra ahí atravesando el Río Grijalva, y luego otra para su hermanita, ¡que estaba muy pobre!, ¿yo qué culpa tenía? Desgraciado, drogadicto, se drogaba y me golpeaba", confesó ‘Lencha’.

Lucila Mariscal sobrevive de donaciones y fundaciones

La comediante compartió que ahora sobrevive de donaciones y de fundaciones que ayudan a personas de la tercera edad.

Esto sorprende también debido a que recientemente Lucila Mariscal compartió que ganó mucho dinero debido a que era contratada por algún narco para hacer sus shows de comedia.

Según reveló en entrevista a Ventaneando, Lucila Mariscal dio detalles de cómo eran las presentaciones que llegó a dar a integrantes de grupos criminales, quienes le pagaban 'millonadas'.

Aunque la actriz aceptó que no hizo amistad con ninguno de ellos, aceptó que la contrataban y le pagaban muy buen sueldo.

“No va a uno hacer amistad con las personas ni mucho menos, uno va a trabajar, lo solicitan, le pagan lo que uno dice…¡ojalá que salieran de esos diario!”.

Una de esas ocasiones acudió a una fiesta de XV años, y se dio cuenta que era un lugar que exageraba en lujos, pero eso sí, tenían muy mal gusto.

“Tienen familia, como todos nosotros… ¡era un Partenón eso! Con pilares de mármol, una cosa increíble, en Estados Unidos, entrabas y todo carísimo, de mal gusto, pero todo lleno de cosas carísimas”, explicó.

La comediante sorprendió al revelar cuánto es lo que le pagaban por ofrecer sus shows en los que presentaba a varios personajes, en estos encuentros con narcos.

“Desde 80 mil, en 90 mil, llegué a ganar 100 mil, con los señores estos que trabajan el polvo blanco, o sea, llegué a ganar mucho dinero, la verdad, pero se me fue, millones y millones, y se me fue todo el dinero”, aceptó.

Las noticias de AM en

Síguenos